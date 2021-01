Auguri zia Maria Tatti, 101 candeline per la nonnina di Nughedu Santa Vittoria

Ha festeggiato il compleanno in ospedale, al San Martino di Oristano, a causa di una recente operazione, (andata bene), al femore

Di: Alessandro Congia

Antonia Maria Tatti, segna il traguardo dei 101 anni: eccola la nonnina di Nughedu Santa Vittoria (la foto di apertura è tratta da Facebook, sul gruppo Nughedu Santa Vittoria, piccolo centro in provincia di Oristano, di poco meno di 500 anime).

Lei, conosciuta da tutti come “Bella”, per il suo aspetto sempre curato ed elegante, ha insegnato per tanti anni taglio e cucito. Il segreto della sua longevità? "Non essersi mai sposata" - come dicono anche i suoi familiari. Auguroni zia Maria.

(Foto tratta da Fb)