Tragedia sfiorata in viale Diaz, albero cade accanto alla carreggiata: strada chiusa al traffico

Sul posto la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e tecnici del Comune

Di: Alessandro Congia

Tragedia sfiorata, questa sera, in viale Diaz (fronte Fiera Campionaria), per la caduta di un albero, avvenuta all’altezza del civico 188; la strada, in direzione centro città, è stata chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze a persone o auto, sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Servizio del Verde pubblico.

(Foto Polizia Municipale Cagliari)