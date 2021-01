Scoperto con 300 gammi di droga in casa, arrestato dai Carabinieri

I militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo lo stupefacente

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della locale stazione hanno svolto una operazione antidroga conclusa con l’arresto per detenzione di stupefacenti di M.A. del 1976, residente a Villanovafranca, disoccupato, noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato controllato in strada dai militari dell’Arma mentre camminava da solo in paese come ad attendere qualcuno. Da subito mostratosi nervoso, è stato perquisito. In casa nascondeva 300 grammi di marijuana, suddivisa sia una trentina di dosi confezionate ed il resto ancora in infiorescenze da preparare.

Il tutto è stato posto in sequestro e l’arrestato a termine operazioni è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari, con fissazione rito direttissimo per giovedì 7 gennaio 2021 presso il Tribunale Cagliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.