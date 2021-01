Covid, salgono ancora i casi in Sardegna: 335, 9 i decessi

Oltre 3mila i test effettuati, salgono di 2 i pazienti in terapia intensiva

Di: Giammaria Lavena

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 335 nuovi casi. Sono 32.605 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza.

Si registrano anche 9 decessi (786 in tutto), cinque donne e quattro uomini tra i 72 e gli 89 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna, due della Città Metropolitana di Cagliari, due della provincia di Sassari e due di quella di Oristano.

In totale sono stati eseguiti 496.887 tamponi con un incremento di 3.133 test. Sono invece 494 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 i pazienti in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.372. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.597 (+170) pazienti guariti, più altri 309 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 32.605 casi positivi complessivamente accertati, 7.353 (+60) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.355 (+51) nel Sud Sardegna, 2.593 (+15) a Oristano, 6.565 (+126) a Nuoro, 10.739 (+83) a Sassari.