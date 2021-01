Si è spento a Cagliari monsignor Balloi, cappellano emerito delle forze armate

Era stato ricoverato al Santissima Trinità dopo aver contratto il coronavirus

Di: Giammaria Lavena

E' morto a Cagliari monsignor Luigi Balloi, cappellano emerito delle Forze Armate in Sardegna. Era stato ricoverato al Santissima Trinità dopo aver contratto il coronavirus. "Per oltre 30 anni ha prestato servizio negli enti militari presenti in Sardegna e una volta in congedo - si legge nella pagina Facebook 'Con la Brigata Sassari'-, per quasi 20 anni è stato responsabile nazionale dei cappellani militari in pensione, continuando fino all'ultimo a star vicino con affetto ai suoi parrocchiani con le stellette e ai loro Pastori".

Balloi era stato ordinato sacerdote a Loceri sua città natale il 7 Luglio 1963 e aveva consacrato il suo apostolato a Maria Patrona d'Ogliastra. Dopo i primi impegni nelle parrocchie di Lanusei, Arzana e Tortolì, nel 1970 ingresso nell'Ordinariato Militare e primo incarico all'Ospedale Militare di Cagliari, poi nel 1972 al Centro Addestramento Reclute Truppe Corazzate di Avellino. A giugno del 1973 il rientro in Sardegna come cappellano di Marisardegna e poi incarichi alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, al 151° Fanteria "Sassari" e ai comandi della Regione Militare Sardegna e della Regione Carabinieri Sardegna fino al congedo nel 2000.

Il prelato aveva celebrato il 50° anniversario di sacerdozio il 7 luglio del 2013 e il 17 novembre successivo nella Cappella intitolata a San Martino e Sant'Efisio della Caserma Monfenera aveva celebrato messa alla presenza di molti dei suoi ex parrocchiani in divisa, dei quali aveva celebrato i matrimoni e battezzato i figli, che lo avevano voluto festeggiare e ascoltare ancora una volta.

Foto: Facebook 'Con la Brigata Sassari'