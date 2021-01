Angioni (Usb Sanità): "Numeri vaccinali bassissimi. Scenario irrealistico"

Il responsabile Usb Sanità sconfortato per la gestione dell'emergenza nell'Isola. "Come si può pensare di demandare alle aziende ospedaliere il compito attuativo delle vaccinazioni? Reparti saturi, ci chiediamo se la Sardegna merita tutto questo"

Di: Giammaria Lavena

"In Sardegna i numeri vaccinali sono troppo bassi, Il governo istituisca subito una cabina di regia a livello regionale che coinvolga anche apparato militare e tutti gli ordini professionali". Così si legge in una nota di Usb Sanità.

"Uno scenario irrealistico e irresponsabile, ancora una volta ci chiediamo se la Sardegna merita tutto questo - afferma Gianfranco Angioni, responsabile Usb Sanità -, come si può solo pensare in questa fase drammatica della pandemia di demandare alle aziende ospedaliere il compito attuativo delle vaccinazioni, considerato che con il richiamo della seconda vaccinazione i numeri raddoppiano".

"Gli ospedali sono in emergenza, i reparti sono saturi di pazienti, come se non bastasse tutto questo, nell'area metropolitana cagliaritana con la predisposizione di 3 ospedali Covid-19 diverse specialistiche sono state accorpate negli unici ospedali no Covid. A livello regionale non possiamo permetterci nessuna sbavatura - conclude -, nella previsione di una terza ondata se la situazione continua con questo range di contagi le dinamiche future saranno catastrofiche".