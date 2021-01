Incendi a Gergei, Bitti e Gavoi: in fiamme balle di fieno, un camion e un garage

Redazione Sardegna Live

La notte appena trascorsa ha visto i Vigili del Fuoco di Nuoro impegnati a Gergei, Bitti e Gavoi.

Il primo incendio è stato registrato alle 21:00 circa e ha interessato un pagliaio presso la località di “Quartu e Scusi”, a Gergei. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una dalla sede di Sorgono e una dal distaccamento di Mandas. Sono state interessate circa 600 ballette di foraggio. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione. Dagli accertamenti effettuati, gli investigatori propendono per cause di natura dolosa.

Il secondo intervento è stato effettuato alle 21:30 circa, in cia degli Artigiani a Bitti. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per estinguere le fiamme che hanno interessato un camion gru in sosta presso un deposito di materiali per l’edilizia. Ingenti i danni subiti dal mezzo. Sono in corso di accertamento le cause che hanno originato l’evento. Sul posto i carabinieri di Bitti e una pattuglia della Guardia di Finanza.

Il terzo intervento si è verificato in via Dott. Lavra a Gavoi, intorno alle 23:50. Allertati dai Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per estinguere un rogo sviluppatosi all’interno di un garage. Anche in questo caso sono ingenti i danni subiti dai materiali ed attrezzature presenti nel vano garage. L’intervento dei Vigili è valso comunque a scongiurare danni strutturali allo stabile. Dai primi accertamenti si propende per imputare a cause di natura elettrica l’origine delle fiamme. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione.