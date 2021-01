Putifigari. Il cantautore Luca Tilocca in partenza per l’Accademia Artisti del cinema e dello spettacolo

“Pronto e carico per iniziare questa nuova esperienza"

Di: Redazione Sardegna Live

Il 2021 inizia sotto i migliori auspici per Luca Tilocca, cantautore nato a Genova da papà sardo, di Putifigari. Per il musicista, infatti, ad aprile si apriranno le porte dell’Accademia Artisti del cinema e dello spettacolo di Bologna: siederà tra i banchi dei 25 prescelti, studierà in una delle grandi scuole del cinema con i big del cinema italiano, tra i quali Lino Banfi, Christian De Sica, Massimo Boldi ed Enrico Brignano, i grandi registi, attori e produttori cinematografici.

“Sono pronto e carico per iniziare questa nuova esperienza”, ci confida il musicista che da oramai 15 anni calca i palchi di tutta la Sardegna.

Intanto, è attualmente è impegnato nel confezionamento del suo nuovo album “La sua nuova vita musicale”, stile Nashville, anticipato dal singolo “Mary Grace, una briciola di eternità”, dedicato alla memoria di Maria Grazia Simula di Uri, giovane madre venuta a mancare a soli 30 anni.

“Nasce così, da sola, come un dono che non puoi non ricambiare. Diventa canzone con le parole di Michele pio Ledda ed è così che vogliamo ricordare Maria Grazia Simula, un briciolo di eternità nel grande mare della sofferenza. Insieme a lei ricordare sempre la sofferenza senza voce, senza nome, senza età che riempie le nostre giornate, il nostro tempo”, ci spiega Luca.

Il cantautore, diplomatosi al C.E.T di MOGOL nel 2012, si presenta così nelle sue nuove vesti di cantante Country, con inediti scritti insieme al paroliere Michele Pio Ledda e arrangiati da Davide Guisio.

Insomma, per il musicista si preannuncia un anno ricco di sfide e di soddisfazioni all’insegna della speranza, di cui abbiamo tanto bisogno.

Buona fortuna Luca!