Al via i lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento di via Predda Niedda

Via ai lavori il 7 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Giovedì 7 gennaio, salvo imprevisti legati al maltempo, inizieranno i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in via Predda Niedda in prossimità del centro commerciale Tanit.

I lavori consisteranno nella esecuzione di un scavo trasversale alla strada per la predisposizione dell'impianto luminoso di segnalazione dell'attraversamento pedonale e proseguiranno con la bitumatura di via Predda Niedda tra la rotatoria e il sottopasso di Santa Maria.

Le attività di scavo e posa delle tubazioni saranno eseguite per fasi, ognuna della quali prevede il restringimento di ciascuna carreggiata a una corsia: nella prima fase si interviene nella zona dello spartitraffico centrale e nella 2 e 3 fase sulle corsie laterali; nella 3 fase è prevista anche la realizzazione del marciapiede sul lato del cimitero.