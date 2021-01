Acquista una lavastoviglie on line, ma l’annuncio è una truffa

Scatta una denuncia dei Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, a conclusione di indagini avviate nel mese di novembre 2020, i Carabinieri della Stazione di Castiadas hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 43enne commercialista di Como per il reato di truffa aggravata. Il soggetto aveva messoin vendita sul sito “subito.it” una lavastoviglie di gran marca, dichiarata come “quasi nuova”, per un corrispettivo di 285 euro.

Ad abboccare era stata una 36enne cameriera di Muravera, residente a Castiadas che, dopo aver effettuato un bonifico sulla carta Postepay del presunto venditore, si era posta pazientemente ad attendere l’arrivo dell’elettrodomestico che, dopo mesi di attesa, non era ancora giunto. Il venditore era anche sparito con la propria inserzione.

A quel punto la donna si è rivolta ai carabinieri del luogo che, con metodo e pazienza, hanno ricostruito chi avesse percepito quel denaro e chi avesse in uso il cellulare sul quale erano avvenuti i contatti telefonici, propedeutici all’acquisto, arrivando da entrambi i percorsi alla stessa persona che è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.