Ancora furti al “Carrefour”, nei guai due persone, ospiti del Centro di Prima Accoglienza

I Carabinieri hanno rintracciato e denunciato i due algerini

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a San Sperate, a conclusione di un intervento richiesto dai gestori del Centro Commerciale “Carrefour”, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in supporto del servizio di sicurezza del punto vendita, che aveva osservato due stranieri sottrarre della merce di vario genere e darsela a gambe, dopo aver inopinatamente attraversato la barriera della casse senza pagare il conto. I militari hanno in breve raggiunto i due uomini che si allontanavano a piedi, due algerini ospitati da tempo presso il Cas di Monastir, un 21enne e un 24enne.

Li hanno fermati, identificati, hanno recuperato la refurtiva, e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato. Per il primo si tratta della prima volta, il secondo si era invece già reso protagonista di un episodio analogo e non era evidentemente rimasto sconvolto dal fatto di essere stato anche allora denunciato.