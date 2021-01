A spasso per Olbia col figlio in sella a un tosaerba. Nizzi: "Andrebbe tolta la patria potestà"

"Incolumità del bambino a rischio. In un momento in cui la salute comune è sotto scacco da una pandemia mondiale, chiedo la la massima severità nei confronti dell'adulto irresponsabile"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha condiviso su Facebook una foto che ritrae un uomo intento a passeggiare con il cellulare in mano presso il molo Brin mentre il figlio si troverebbe in sella a un tosaerba.

"Ho appena ricevuto questa immagine - scrive il primo cittadino gallurese -. Appurato non si tratti di un fotomontaggio, arrivo alla conclusione che esistano circostanze in cui la ragione umana sconfini nel tunnel dell'incoscienza assoluta. La stessa per la quale si dovrebbe togliere la patria potestà a chi mette a rischio, volontariamente, l'incolumità di un bambino".

"I tosaerba - commenta Nizzi -, come ampiamente riportato dai vari avvisi previsti dalla normativa vigente ed esposti nella zona dove operano, non sono dei giochi! In un momento in cui la salute comune è sotto scacco da una pandemia mondiale, vedere l'immagine di un genitore, parente o comunque responsabile dell'integrità fisica di un minore, intento a maneggiare un cellulare, mentre un bambino è in condizione di pericolo, oltre che sconfortarmi mi induce a chiedere la massima severità nei confronti dell'adulto irresponsabile".