Carrefour, ruba abbigliamento e profumi dal centro commerciale ma viene scoperto: denunciato

Sul posto i Carabinieri che hanno identificato il 22enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Decimomannu, a conclusione di un intervento richiesto al numero di emergenza 112, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 22enne algerino, domiciliato presso il centro di accoglienza di Monastir, già gravato da precedenti denunce, nonostante la breve permanenza in Sardegna.

I militari, alle ore 15 circa, presso il centro commerciale “Carrefour”, situato sulla SS.131 km.15+600, potevano constatare come egli avesse sottratto e si fosse impossessato di un capo di abbigliamento, 2 profumi e un rasoio elettrico da uomo, per un valore complessivo di euro 237,28. La refurtiva, nascosta nel giubbotto dello straniero, è stata interamente recuperata e restituita ai gestori del centro commerciale. Un nuovo processo lo attende ed arricchisce così il suo palmares.