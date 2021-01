Il 4 gennaio al via lo screening di massa in Ogliastra

Oltre 32mila cittadini si sottoporranno al test. In campo 180 operatori sanitari

Di: Redazione Sardegna Live

L'Ogliastra sarà teatro di una intensa campagna di screening per il coronavirus. 'Sardi e sicuri' è l'iniziativa della Regione nata per promuovere e informare i cittadini sul grande progetto di screening anti-Covid della Regione che partirà il 4 e 5 gennaio con il coinvolgimento di 23 Comuni ogliastrini per poi espandersi a tutto il territorio regionale.

La macchina, approntata con la collaborazione del microbiologo Andrea Crisanti, conterà 46 postazioni e 180 operatori per l'esecuzione di 32.278 test.

Nel corso delle due giornate i cittadini ogliastrini potranno effettuare il tampone in tutte le postazioni, operative dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, muniti della tessera sanitaria e lasciando un numero del cellulare al quale saranno comunicate le credenziali per ottenere il referto.

I tamponi antigenici rapidi saranno poi ripetuti a distanza di una settimana su tutti i soggetti risultati negativi al primo tampone. Chi risulterà positivo, nella prima o nella seconda fase, sarà sottoposto ad accertamento mediante un tampone molecolare con conseguente tracciamento dei contatti al fine di arginare il Covid e spezzare la catena dei contagi.