Covid, ecco i buoni spesa per cittadini e famiglie in difficoltà

Avviso pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook

Di: Redazione Sardegna Live

C’è tempo sino al 15 gennaio 2021 per presentare domanda per l'assegnazione dei buoni spesa a persone o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale a causa dell'emergenza Covid. L'avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi nell'albo pretorio del Comune di Stintino e su quello on line, nel sito web istituzionale (www.comune.stintino.ss.it).

Il beneficio potrà essere attribuito ai nuclei familiari (anche unipersonali) più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Per tutte le informazioni sui beneficiari, sul valore e utilizzo del buono spesa quindi le modalità e i termini di presentazione, gli interessati possono far riferimento alla home page del sito web o consultare la pagina Facebook del Comune di Stintino.