Vaccino. In Sardegna somministrato l'1,9% delle dosi ricevute

In Italia oltre 45mila immunizzati

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo i dati riportati sul portale dell'Aifa sono 45.667 gli italiani vaccinati su 479.700 dosi consegnate. Le donne 26.068 a fronte di 19.599 uomini. Si tratta in gran parte operatori sanitari (40.148).

In Sardegna sono 242 le dosi somministrate su 12.855 ricevute (l'1,9%). Una percentuale più bassa solo in Abruzzo e Molise (l'1,7%), mentre la regione con più immunizzati in termini assoluti è il Lazio (9.301 persone). In percentuale il trend migliore si registra nella Provincia di Trento, che ha già somministrato il 34,8% delle dosi ricevute.