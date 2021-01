Carbonia. Dai servizi sociali all'arresto per detenzione di stupefacenti

In manette un 31enne, trasferito alla casa circondariale di Uta

Di: Giammaria Lavena

Nel corso della serata di ieri a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza all’ordine di revoca provvisoria del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale di Cagliari, hanno rintracciato e tratto in arresto un 31enne del posto, senza fissa dimora e disoccupato, con precedenti denunce carico.

Questi, già affidato in prova ai servizi sociali di Cagliari, a seguito dell’arresto subito pochi giorni prima per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, si è reso passibile di un aggravamento del regime sanzionatorio impostogli dalla magistratura.

Al termine delle formalità di rito, della notifica degli atti e della redazione dei verbali relativi, l’arrestato è stato tradotto e associato presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.