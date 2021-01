Cagliari. Fuochi d'artificio e botti: 29enne perde la mano destra

Ferito anche un 12enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono due feriti a casa dei botti: si tratta di un 12enne e un ragazzo di 29 anni.

Quest’ultimo a causa dell'esplosione di un grosso petardo, forse realizzato artigianalmente, ha perso le dita di una mano. Trasportato all'ospedale Brotzu, i medici non sono purtroppo riusciti a salvargli la mano destra. L’incidente è avvenuto in via Roma dopo la mezzanotte.

La polizia ha avviato le indagini.

Il secondo episodio è avvenuto poco prima delle 22 in via Podgora, nel quartiere Is Mirrionis.

Secondo una prima ricostruzione, il 12enne, avrebbe provato a riaccendere un grosso petardo che è esploso ferendolo alla mano, al viso e alla gamba. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, gli agenti della squadra volante e gli artificieri. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale Brotzu dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 15 giorni.