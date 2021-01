Cagliari Binaghi, Patrizia Loi e Sergio Marracini primi vaccinati anti-Covid del 2021

Nel video le emozioni raccolte questo pomeriggio

Di: Alessandro Congia

Un 1° gennaio 2021 storico al presidio ospedaliero Binaghi di via Is Guadazzonis a Cagliari, inaugurato come Covid Hospital qualche giorno fa: questo pomeriggio sono cominciate le vaccinazioni anti-Covid per circa una ventina di operatori sanitari di altrettanti presidi (Santissima Trinità Cagliari, Muravera San Marcellino, Isili, Binaghi e Marino).

Prima ad essere vaccinata, l'infermiera in forza alla Radiologia del Santissima Trinità a Is Mirrionis, Patrizia Loi; secondo vaccino per il direttore sanitario, Sergio Marracini.