Olbia. Incendio divampa all'interno del campo nomadi

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo in circa due ore

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è divampato dopo la mezzanotte all'interno del campo nomadi di Olbia, in località Sa Istrana.

Le fiamme hanno distrutto una roulotte e una baracca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo in circa due ore. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, mentre i sanitari del 118 hanno visitato le persone, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze.