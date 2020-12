Sanità, nominati i commissari Asl Sardegna: due donne ai vertici

Ecco tutti i nomi, con gli incarichi assegnati nell'ultima seduta della Giunta Regionale

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta regionale ha dedicato la seduta di fine anno alla nomina dei commissari straordinari delle nuove Aziende sanitarie locali. Ecco gli otto nomi che resteranno in carica per i prossimi sei mesi con l'obiettivo di definire i progetti di realizzazione delle nuove Asl. Lo riporta ufficialmente l’Ansa Sardegna.

All'azienda di Sassari (1) arriva Flavio Sensi, attuale commissario della Assl e considerato vicino a Fratelli d'Italia.

Francesco Logias, area Riformatori, approda alla nuova Asl della Gallura (2). L'Azienda di Nuoro (3) sarà guidata da una donna, Gesuina Cherchi, di area Psd'Az. Per la Asl 4 dell'Ogliastra è stato nominato Ugo Stochino, medico igienista di Arzana, attuale direttore del servizio di Igiene pubblica nelle Asl di Lanusei e Nuoro, e uomo vicino alla Lega. Alla 5 di Oristano sarà commissario straordinario Francesco Cossu, già direttore ad interim della struttura complessa "direzione ospedaliera" della Assl.

L'indicazione per Oristano sarebbe arrivata da Forza Italia, come pure per la Asl 6 del Medio Campidano dove si insedierà Alessandro Baccoli. All'Azienda del Sulcis Iglesiente arriva invece l'attuale commissario di Laore Gianfranco Casu, considerato vicino all'Udc di Giorgio Oppi.

Sempre vicino ai centristi è Bruno Simola, il nuovo commissario della Asl 8 di Cagliari. All'azienda Brotzu di Cagliari è confermato per altri sei mesi Paolo Cannas, quota Riformatori;

l'Areus (emergenza-urgenza) entra in quota Lega con la veneta Simonetta Cinzia Bettelini, già commissaria dell'Azienda di Cosenza in Calabria. Alla guida dell'AoU di Sassari resta Antonio Spano. Giorgio Sorrentino rimane invece direttore generale dell'AoU di Cagliari.

La Giunta ha anche prorogato per sei mesi i commissari di Area (Adamo Pili), di Isre (Stefania Masala), di Enas (Alberto Piras), dell'Ersu Cagliari (Gian Michele Camoglio). Alla guida di Laore, al posto di Casu, dovrebbe arrivare Mimmo Solina, già dirigente del Comune di Cagliari e considerato vicino al Psd'Az.

(Fonte Ansa Sardegna)