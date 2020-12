Incubo Covid a Nulvi, ci sono 35 nuovi positivi al virus. Il sindaco: “Rispettate scrupolosamente le regole”

L’attività di screening ha fatto emergere nuovi casi

Di: Alessandro Congia

Ancora incubo Coronavirus a Nulvi, con l'aumento dei positivi: “Relativamente ai dati inerenti i tamponi molecolari Ats, a ieri, la situazione è la seguente: sono 3 le persone ancora positive al Covid-19 mentre sono 84 quelle negativizzate. C'è ancora una persona ospedalizzata. Continua intanto, attraverso l'utilizzo dei tamponi antigenici, il monitoraggio per individuare il perimetro dell'ampio focolaio divampato a Nulvi: nell'arco delle scorse 24 h sono risultate positive 13 persone, che si sommano alle 22 del giorno precedente. Complessivamente abbiamo quindi 35 persone positive al tampone antigenico. La squadra che si occupa di effettuare i tamponi è stata ancora una volta costretta a organizzare un rilevamento straordinario per il 2 e 4 gennaio 2021. le persone e le famiglie coinvolte sono purtroppo numerose. Il tracciamento continuerà e proseguirà nelle prossime settimane. Oggi possiamo dire di avere piena consapevolezza di quanto è successo e di quanto siano seri i rischi e i pericoli cui andiamo incontro, mi occuperò personalmente di segnalare all'autorità giudiziaria chiunque non rispetti quanto previsto dalle normative vigenti".

E’ quanto viene riportato sulla pagina istituzionale di Fb, del Comune di Nulvi, sulla quale il sindaco Antonello Cubaiu ci tiene ad informare la popolazione sulla situazione dei contagi da Covid nella comunità in provincia di Sassari. Per questo - ha comunque fatto emergere il primo cittadino - occorre seguire attentamente le norme comportamentali per evitare la diffusione del virus.