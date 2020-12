Dalla collaborazione fra Regione e UniNuoro nasce “Sardinia Wine Experience”

L’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e UniNuoro intendono sviluppare un nuovo prodotto di de-segmentazione dell’offerta turistica regionale e orientandolo alla conoscenza della cultura degli ecosistemi vitivinicoli regionali

Di: Redazione Sardegna Live, foto UniNuoro

L’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e UniNuoro, in qualità soggetto subattuatore, intendono sviluppare un nuovo prodotto di de-segmentazione dell’offerta turistica regionale e organizzare lo stesso orientato alla sostenibilità quale elemento di valore aggiunto della Destinazione Sardegna e, nello specifico, orientato alla conoscenza della cultura degli ecosistemi vitivinicoli regionali.

L’obbiettivo dichiarato è quello di passare da una offerta mono-prodotto ad una poli-prodotto, indispensabile per proporre nuove stagionalità al mercato turistico extra-regionale e soddisfare particolarmente le esigenze del turismo esperienziale e motivazionale contemporaneo, coerentemente con la Destinazione Sardegna 2018-2021 del Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico regionale.

La metodologia del progetto, si fonderà sulla sostenibilità paesaggistica, culturale ed economico sociale quale elemento guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle attività che coinvolgeranno soggetti pubblici e privati in una dimensione partecipata, collaborativa e di corresponsabilità, finalizzata alla creazione di un prodotto-destinazione che, partendo dal valore della ruralità, garantisca il giusto equilibrio tra lo sviluppo economico-sociale e l’esigenza di salvaguardare il patrimonio paesaggistico produttivo. In quest’ottica il territorio e il paesaggio da risorsa storico-archeologica, artistica, antropologica-culturale e ambientale diverranno veri fattori di crescita economico – produttiva.

Obiettivi generali

- Creare un marchio di prodotto – destinazione “Sardinia Wine Experience” all’interno del brand master rappresentato dal brand Destinazione Sardegna.

- Accrescere il valore dell’esperienza di viaggio in Sardegna legata non solo al balneare, con lo scopo di integrare l’offerta di destinazione con un nuovo prodotto, strutturato e sostenibile, che rinforzi le filiere vitivinicole, agroalimentari e dell’artigianato con quella tradizionale del turismo, rivolgendosi a target e mercati in grado di definire nuove stagionalità per attrarre nuovi flussi e incrementare e consolidare il numero delle presenze turistiche nei mesi di spalla.

Obiettivi specifici

- Posizionare la Sardegna al centro del panorama del mercato enoturistico ed enogastronomico nazionale e internazionale.

- Creare un modello organizzativo e gestionale di prodotto innovativo, “modello network o di integrazione”, che risponde ad una logica di sistema, capace di superare sia il tradizionale modello “one to one” che il “modello package”.

- Attuare un idoneo percorso di scambio di competenze per gli operatori aderenti al costituendo Itinerario del vino dei circuiti “Sardinia Wine Experience”.

- Elaborare attività di studio e ricerca propedeutici alla costituzione di una rete di imprese enoturistiche di livello regionale.

- Realizzare una piattaforma digitale pubblica destinata alla costante promozione dell’enoturismo in Sardegna nonché all’implementazione dei servizi turistici di visita presso le cantine denominati : “Sardinia Wine Bus” e “Sardinia Wine Pass”.

