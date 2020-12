In giro senza mascherina e bar aperto oltre orario: sanzioni a Villasimius e Muravera

Proseguono i controlli nell'Isola, mirati a far rispettare le normative per il contenimento dei contagi da Covid

Di: Giammaria Lavena

Ieri A Villasimius, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno contestato la violazione amministrativa prevista dalla normativa per il contenimento dei contagi da Covid a un 18enne studente del posto.

Questi, sottoposto a controllo mentre transitava in Via Garibaldi, non risultava indossare la mascherina né tantomeno la aveva in suo possesso.

Una pattuglia dello stesso reparto dell’Arma ha constatato in serata che una 35enne titolare di un bar a Muravera aveva solo apparentemente chiuso l’esercizio pubblico alle ore 18.

La donna avrebbe consentito a cinque avventori di consumare bevande all'esterno del locale, non sospendendo dunque l'attività di consumazione sul posto o nelle adiacenze del bar, come l'attuale normativa prevede. Anche per lei è stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 euro.