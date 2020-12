Il Binaghi è ufficialmente Covid Hospital: ecco i 120 posti letto anche con la Terapia Intensiva

Al taglio del nastro, il Governatore della Sardegna Christian Solinas, l’assessore alla Sanità Mario Nieddu e il dottor Sergio Marracini. Terapia del Dolore? Proseguono le cure in un’ala del nosocomio di via Is Guadazzonis totalmente nuovo ‘Covid free’

Di: Alessandro Congia

“In tempi di record siamo riusciti ad allestire un ospedale totalmente attrezzato per gestire e curare i pazienti Covid, ma soprattutto, abbiamo 120 posti letto che un domani, terminata l’emergenza da pandemia, potranno essere utilizzati per curare altre patologie”.

Lo ha detto, con emozione e soddisfazione, il direttore sanitario del Santissima Trinità, Sergio Marracini, stamattina, alle 11, al taglio del nastro del Covid Hospital del Binaghi, dove è stato allestito un intero reparto con 120 posti letto attrezzati, anche per la Terapia Intensiva.

All’appuntamento, anche il Governatore della Sardegna Christian Solinas e l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Resta fondamentale in quel nosocomio, anche la presenza del reparto totalmente Covid free – Terapia del Dolore, (allestito in un’altra ala sempre del presidio di via Is Guadazzonis), guidato dal dottor Tomaso Cocco, dove i pazienti seguiti per le terapie preposte, possono ovviamente proseguire le cure anti-dolore in assoluta sicurezza.

