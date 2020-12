Non rientra a casa e i familiari si preoccupano, pensionato 76enne trovato morto in campagna

Il corpo esanime del poveretto, forse stroncato da un malore, è stato trovato non molto lontano dalla piscina naturale di S’Elighe

Di: Redazione Sardegna Live

I soccorritori, che lo cercavano da diverse ore, lo hanno trovato esanime, poco lontano dalla sua auto, con la quale si era recato nei pressi della piscina naturale di S’Elighe, zona dove aveva un suo podere.

Un pensionato 76enne, originario di Monti, è stato trovato dai Carabinieri senza vita: probabile un malore tra le cause del decesso. I suoi familiari si erano allarmati non vedendolo rientrare a casa, nella tarda serata di ieri: il magistrato ha disposto la restituzione della salma per i funerali.