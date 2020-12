Pirri. Moto va a sbattere contro un'auto: conducente all'ospedale in codice rosso

Brutto impatto fra i due mezzi. La conducente del motociclo, 24 anni, è finita rovinosamente al suolo

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale intorno alle 18,50 alle porte di Pirri.

Una moto Kawasaki Ninja con alla guida una 24enne cagliaritana, nel percorrere via Vesalio in direzione via Torricelli, arrivata all'altezza dell'incrocio con via Flavio Gioia, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una 48enne cagliaritana, che da via Vesalio svoltava alla propria sinistra in via Gioia.

A seguito dell'urto la conducente del motociclo è caduta dal mezzo battendo pesantemente sull'asfalto ed è stata soccorsa da un equipaggio del 118, che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.