Covid, il bellissimo gesto del Lions Club Oristano: donati guanti e visiere alla Assl

Dispositivi di protezione per gli operatori sanitari del San Martino

Di: Redazione Sardegna Live

Una donazione di 3000 guanti in lattice e 45 visiere con copricapo agli operatori sanitari della Assl di Oristano impegnati nell'emergenza Covid-19. Il presidente provinciale del Lions Club Amedeo Pireddu, accompagnato dalla past president Antonella Meloni, ha consegnato i dispositivi di protezione individuale alla direttrice dell'Area socio-sanitaria Maria Valentina Marras. Lo ha reso noto l’Ansa Sardegna.

Non è la prima volta che il Lions Club oristanese compie un gesto di generosità a favore delle strutture sanitarie per sostenerle. "Ancora una volta, siamo al fianco degli operatori sanitari - spiega il presidente Pireddu - Siamo consapevoli della difficile situazione sanitaria non solo del nostro Paese e, nonostante il nostro gesto sia una goccia nel mare, abbiamo voluto dare il nostro contributo".

"Un contributo importante e prezioso - ha commentato la direttrice Assl - che ci aiuta a lavorare in sicurezza e che ci fa sentire il sostegno della comunità nell'affrontare questa emergenza: per questo, rivolgo un sentito ringraziamento al Lions Club di Oristano".

(Fonte Ansa Sardegna)