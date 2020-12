Camion esce fuori strada, paura sulla 125

Fortunatamente nessuna conseguenza grave per l’autista, sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti, questa mattina, per un incidente stradale sulla statale 125, al chilometro 8, nel territorio di Quartucciu, dove, per cause da accertare, il conducente di un camion ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata.

L’autista, fortunatamente, non ha riportato gravi traumi o ferite: la squadra del 115, intervenuta sul posto, ha ripristinato la sede stradale e recuperato il mezzo con ausilio di autogru e del personale speleo alpino fluviale.