Le limitazioni anti contagio “spostano” A pitzinnu mi torro, l’evento dedicato ai bambini della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“A pitzinnu mi torro”, l’evento dedicato ai bambini e in programma a Ollolai nel periodo natalizio, subirà uno spostamento nel calendario degli eventi, dovuto alle restrizioni imposte col fine di arginare l’emergenza sanitaria con conseguente limitazione degli spostamenti, utilizzo degli spazi, coinvolgimento delle persone.

L’invito rivolto ai piccoli protagonisti, che attraverso dei video realizzati e inviati agli organizzatori dell’evento danno prova di talento e simpatia, cimentandosi nelle diverse discipline dello spettacolo ha avuto un buon successo di adesioni e pertanto lo speciale che documenterà i loro canti, poesie, balli e virtuosismi musicali sarà riprogrammato a breve.

Saranno 10, tra i tanti pervenuti, i video selezionati da un’apposita Giuria presieduta dalla coreografa Manuela Serra trasmessi in diretta da Sardegna Live, che indicherà anche i primi tre premiati ai quali andranno in ordine di classifica, al primo un Pc, al secondo classificato un tablet e una web cam al terzo classificato.

L’evento, che poggia su diverse finalità, mira al confronto e allo scambio di esperienze, consolida i valori della socialità e dell’aggregazione che mette insieme, se pur in contesti distanziati, tanti bambini e le loro specialità.

La manifestazione, organizzata da Ollolai Capitale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro loco e il patrocinio del Comune di Ollolai e della Regione Autonoma della Sardegna, nasce per valorizzare la stagione più felice dell’esistenza che include l’infanzia, l’adolescenza e i giovanissimi in generale.