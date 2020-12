Coprifuoco violato. Sanzioni dei carabinieri nel Cagliaritano

Ecco cosa è successo nella notte

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura un 47enne di Decimomannu e un 48enne di Assemini per aver violato il coprifuoco. I militari, all'1 del mattino, hanno proceduto al controllo dei due, mentre viaggiavano in auto sulla Sp 4, in territorio del Comune di Sestu, senza un’ammissibile giustificazione. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa da 400 euro.

Sempre oggi a Quartu, gli stessi carabinieri hanno sorpreso un 47enne di Quartucciu, affidato in prova ai servizi sociali, che alle 3.30 circolava in via Trieste a Selargius, senza giustificazione.

A Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri, hanno contestato analoga sanzione nei confronti di un 19enne romeno residente nel capoluogo e di un suo coetaneo kirghiso. Entrambi residenti a Cagliari, alle 22.30, camminavano a piedi in via Italia incapaci di fornire giustificazioni attendibili o verosimili circa loro presenza sul posto in orario notturno. La stessa tariffa sanzionatoria è stata applicata anche a loro.