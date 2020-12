Vaccini: 4000 dosi in arrivo mercoledì in Sardegna

Fiale nell'Isola con cadenza settimanale, 5mila per volta

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo carico di siero Pfizer in arrivo nell'Isola dopo le 180 dosi utilizzate ieri per il Vaccine Day. Per mercoledì 30 dicembre, sono attese circa 4mila delle 33mila fiale destinate all'Isola per l'immunizzazione di operatori socio-sanitari, pazienti e dipendenti delle case per anziani e volontari.

Il resto delle dosi, come riportato dall'ANSA, arriverà con cadenza settimanale, in quantità di cinquemila circa per ogni invio (comprendendo anche i richiami), in corrispondenza con le consegne all'Italia dove ogni sette giorni saranno recapitate 500mila unito, otto milioni in totale.

Anche stavolta per i trasporti è stato assicurato il supporto della Difesa.