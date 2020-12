Sassari. Vigili del fuoco in lutto, chi era Tonello Scanu

Il vice coordinatore dei Vigili del fuoco Tonello Scanu, 54 anni, di Ossi, è morto questa mattina alle 7:30. Si trovava a Nulvi, in località “Pala e colora”, dove era intervenuto insieme alla sua squadra per ripristinare un cavo della linea elettrica divelto a causa del maltempo. È rimasto folgorato nell’operazione.

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia e ai colleghi: da Mattarella a Solinas alla Lamorgese.

Chi era Tonello Scanu. Nato a Sassari il 24.09.1966, dopo il servizio militare e un periodo da vigile discontinuo, a Novembre del 2004 si avvera una delle sue grandi passioni fin da bambino: entrare a far parte di una grande famiglia, quella dei Vigili del Fuoco. Dopo il corso svolto alle Scuole Centrali Antincendi a Roma Capannelle, la sua prima destinazione è il Comando di Milano distaccamento di Cuoco. In quel periodo, oltre a prestare servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conosce la sua attuale compagna, con cui si trasferisce dopo 8 anni al Comando di Sassari.

“Persona amorevole, grande lavoratore e valente autista di mezzi pesanti, Tonello è sempre stato un collega ben voluto da tutti, sempre disponibile e orgoglioso del suo lavoro e dell'appartenenza al Corpo. È stato recentemente protagonista del grande impegno regionale per l'emergenza alluvionale di Bitti”, è il ricordo dei colleghi.

Come tutti i Vigili del fuoco ha conosciuto il freddo abbraccio della paura e il caldo affetto di un sorriso sempre fiero e orgoglioso di indossare la divisa.

Nell'adempimento del suo dovere lascia la compagna e due figlie.