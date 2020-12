In giro in piena notte: numerose sanzioni a Domusnovas e Ussana

Otto in totale le persone sanzionate per inadempimento alle normative anti-Covid

Di: Giammaria Lavena

Stanotte a Domusnovas, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno sanzionato, ciascuno individualmente, quattro disoccupati del luogo: un 43enne e un 35enne, gravati in passato da denunce e un 40enne e una 41enne incensurati. Tutti costoro sono stati sorpresi a camminare per le vie del paese senza poter dare giustificazioni attendibili sulla loro uscita di casa in orario proibito.

Situazione analoga a Ussana, dove i carabinieri della Stazione di Dolianova hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione dello stesso Dpcm un 69enne, un 42enne, un 37enne e un 36enne tutti del posto. Sono stati tutti fermati individualmente in orario notturno, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto delle violazioni delle normative anti-Covd, mentre transitavano in località “Is Serras”, ciascuno alla guida della propria auto senza valida giustificazione.

Per ciascuno di loro è stata comminata una sanzione da 400 euro. Uno di questi ha provato a giustificarsi asserendo di essere diretto ad un appuntamento sentimentale, ma tale circostanza, sfortunatamente per lui, non è annoverata fra le situazioni di necessità esimenti dal divieto di circolare in orario notturno.