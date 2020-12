Villacidro. Vigilia di Natale a spasso nonostante i domiciliari: nei guai un 57enne

Al controllo dei militari l'uomo è risultato essere assente dalla propria abitazione

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per evasione dagli arresti domiciliari, un 57enne disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Questi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito dei controlli svolti presso la propria abitazione in data 23 e 24 dicembre, non sarebbe stato trovato in casa e alle ore 18,30 circa del 24, sarebbe stato infine rintracciato dai militari mentre percorreva a piedi via Giovanni XXIII.

Indossava correttamente una mascherina, utile nella circostanza, anche per occultare la propria identità. I carabinieri lo hanno ricondotto presso la propria abitazione e hanno informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria, che ora valuterà un aggravamento delle misure impostegli.