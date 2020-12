Dramma a Nulvi: morto un vigile del fuoco durante un intervento di messa in sicurezza

Aveva 54 anni, fatale il contatto con un cavo elettrico staccatosi da un palo

Di: Giammaria Lavena

Tragico incidente sul lavoro a Nulvi, dove un 54enne vigile del fuoco di Ossi, Tonello Scanu, è morto durante un intervento di messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche.

Il malcapitato, coordinatore e caposquadra dei vigili, appena sceso dal mezzo è stato colpito da un cavo elettrico staccatosi dal palo per via del vento, rimanendo folgorato.

"Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto un vigile del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente", si legge nel comunicato condiviso su Twitter dal Corpo dei Vigili del fuoco.

Sul posto il 118, i carabinieri della Compagnia di Sassari e altre squadre dei Vigili del fuoco. La Procura di Sassari ha aperto una inchiesta. Il corpo verrà trasferito all'istituto di patologia forense su disposizione del magistrato di turno.