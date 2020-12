Neve sul Limbara, scampagnata amara per tanti: multati per violazione delle normative

Circa 20 le persone sanzionate nel giorno di Santo Stefano, con il Paese in zona rossa: troppo grande la tentazione di una scampagnata in mezzo alla neve

Di: Giammaria Lavena

Dopo il netto calo delle temperature negli ultimi due giorni la neve è arrivata in diverse zone dell'Isola. Naturalmente anche il monte Limbara, che dalle prime ore del mattino di ieri è stato ricoperto dai fiocchi.

Troppa la tentazione dei curiosi di uscire di casa per recarsi in montagna nonostante - trattandosi ieri di festività - tutto il Paese fosse in zona rossa.

Numerosi gli automobilisti, provenienti da svariati Comuni, multati dai carabinieri nel bivio della Vallicciola, sulla strada provinciale 392, a 7 chilometri da Tempio. Una sorpresa indesiderata, ma prevedibile.

Scampagnata amara dunque per le circa 20 persone sanzionate dai militari, con multe a partire dai 400 fino ad arrivare, in alcuni casi, a 1.000 euro.