Prime vaccinazioni in Sardegna. Nieddu: "Grande emozione"

"Vaccineremo tutte le persone che lavorano nelle strutture sanitarie dell'Isola, pubbliche e private"

Di: Redazione Sardegna Live

“Grande emozione per le prime vaccinazioni nell'Isola. Un segnale importante in vista della campagna che partirà a gennaio con l'arrivo di 33mila dosi a cui seguirà un ulteriore invio dello stesso quantitativo per la vaccinazione delle categorie a rischio individuate secondo i criteri stabiliti a livello nazionale". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, in merito alla prima giornata di vaccinazioni nell'Isola.

"Si inizierà quindi con gli operatori sanitari e sociosanitari - spiega Nieddu -, il personale e gli ospiti delle Rsa. Già nei prossimi giorni attendiamo l'arrivo di altre 4 miIa dosi. Vaccineremo tutte le persone che lavorano nelle strutture sanitarie dell'Isola, pubbliche e private".

"I centri di vaccinazione della Sardegna individuati dalla Regione – prosegue l'assessore – sono dodici, dislocati su tutto il territorio, in corrispondenza dei principali ospedali. La campagna vaccinale durerà circa un anno, ma ci auguriamo che possa esserci un' accelerazione con l'approvazione degli altri farmaci in attesa del via libera. Stiamo lavorando con grande impegno da diverse settimane per predisporre quanto necessario per preparare al meglio il nostro sistema sanitario. Abbiamo una continua interlocuzione con il governo e la struttura commissariale per l'emergenza. La Sardegna – assicura l'esponente della Giunta Solinas – è pronta sia sul piano logistico, sia sul piano organizzativo".