Covid. A Mogorella cinque positivi nella casa di riposo

Il sindaco invita alla prudenza

Di: Redazione Sardegna LIve

Cinque positivi al coronavirus fra gli ospiti della casa di riposo di Mogorella. Lo rende noto il sindaco del paese, Lorenzo Carcangiu.

"Ieri in tarda serata è stata notificata ufficialmente dall'Ats la presenza di cinque casi di positi al Covid-19 nella nostra struttura residenziale, tra ospiti e operatori - ha spiegato il sindaco -. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie, con le quali sia io che i responsabili abbiamo un confronto continuo. Sono stati attivati i protocolli da seguire indicati dalle autorità già da marzo; per ora non possiamo fare altro che sperare affinché la situazione si possa risolvere senza che ci siano evoluzioni in senso peggiorativo".

"Vi terrò aggiornati e continuerò a monitorare la situazione", conclude il sindaco che ha invitato i compaesani alla prudenza.