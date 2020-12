Arzachena. Ragnedda querela Briatore per diffamazione

Ancora scintille fra i due dopo gli avvenimenti della scorsa estate

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda ha querelato per diffamazione Flavio Briatore. "E' un arrogante" aveva affermato l’imprenditore la scorsa estate, a seguito delle violente polemiche dovute alla decisione del primo cittadino di chiudere anticipatamente i locali della zona per scongiurare una diffusione dei contagi da Covid.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che, dopo la denuncia del sindaco, sono finite sotto l'attenzione della Procura di Tempio. La querela è stata presa in carico degli uffici del procuratore Gregorio Capasso, che già indaga sul rispetto delle norme anti-Covid in Costa Smeralda.

Lo stesso Briatore è finito infatti nel mirino per il presunto mancato rispetto delle normative di contrasto al virus. "Quello non ha mai lavorato, è un piccolo arrogante", aveva detto Briatore nel un video incriminato riferendosi a Ragnedda, a distanza di pochi giorni dal focolaio che coinvolse patron e staff del Billionaire.