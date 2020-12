Covid. A Oschiri contagi in calo (4), un cittadino in ospedale

Il sindaco Roberto Carta ha volto un pensiero "a coloro che a causa della pandemia hanno perso un proprio caro, a chi in questo momento è colpito dal coronavirus, a chi è solo e malato, a chi è in difficoltà e soffre"

Di: Giammaria Lavena

"Purtroppo anche la nostra comunità ha conosciuto un fine anno con eventi spiacevoli come da tempo non si vedeva. Qualcuno di noi sta trascorrendo questa giornata di Natale con un posto vuoto diventato tale troppo presto". Così il sindaco di Oschiri Roberto Carta su Facebook volge il suo pensiero a chi in queste settimane ha perso la battaglia col coronavirus.

"Permettetemi, dunque, prima di tutto, di rivolgere un pensiero e un abbraccio a coloro che a causa della pandemia hanno perso un proprio caro, a chi in questo momento è colpito dal coronavirus, a chi è solo e malato, a chi è in difficoltà e soffre. Siamo costretti a festeggiare il Natale con molte limitazioni. Dobbiamo essere rispettosi delle norme ed impegnarci per contribuire a limitare la diffusione del coronavirus".

"Prima del Natale - ha spiegato il primo cittadino - il Comune di Oschiri ha organizzato vari drive-in, sempre in forma gratuita, con oggetto la somministrazione di tamponi rapidi e molecolari. Tra novembre e dicembre sono stati fatti eseguire 1100 tamponi rapidi antigenici, poco meno di 100 tamponi molecolari con il Mater Olbia, altri 500 tamponi molecolari con l'Ats e l'Usca".

"Al momento Oschiri presenta 4 casi di contagio da Covid-19, 3 di questi stanno bene e sono in isolamento in casa, uno si trova in ospedale. Tre di questi casi sono stati riscontrati da diverse settimane e sono avviati a guarigione in tempi rapidi", ha rassicurato in conclusione.