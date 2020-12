Un terribile incendio devasta la loro casa, Sestu si mobilita per aiutare una famiglia in difficoltà

In via Copernico, poteva andare molto peggio, ecco l'appello lanciato sui social: "Le fiamme hanno lambito il cortile e sono penetrate all'interno della casa, bruciando interamente alcune stanze con mobili e suppellettili, annerendo interamente l' immobile di due piani. Mi appello al buon cuore degli abitanti di Sestu"

Di: Alessandro Congia

"Cari amici, ieri un incendio ha devastato interamente la casa di mio fratello Marco Cau, in via Copernico a Sestu; le fiamme hanno lambito il cortile e sono penetrate all'interno della casa, bruciando interamente alcune stanze con mobili e suppellettili, annerendo interamente l'immobile di due piani. Mi appello al buon cuore degli abitanti di Sestu, a chi volesse dare un contributo per rendere nuovamente agibile la casa che è stata evacuata. I danni sono ingenti ma, con un piccolo contributo da parte nostra, potremo ridare la serenità ed il calore della loro casa a questa famiglia. Lascio il numero iban postepay Evolution, inestatataria alla moglie Argiolas Annalisa: IT17Q3608105138292932192940 Grazie infinite".





Il post di Lucia Cau, sorella di Marco Cau, residente in via Copernico, è apparso sui social ed il grande cuore dei sestesi non è rimasto insensibile nemmeno stavolta: nel servizio di ieri https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/61462/sestu-paura-in-via-copernico-auto-in-fiamme-nel-garage-di-un-abitazione il bilancio davvero drammatico del rogo.