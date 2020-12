La magia del Santo Natale anche al Comune: i doni dei cittadini regalano gioia anche a chi è meno fortunato

Da palazzo Bacaredda, in via Roma, il sindaco Truzzu: "Non avevo dubbi che in un momento difficile come questo la nostra comunità avrebbe risposto con così tanta partecipazione"

Di: Alessandro Congia

"Questi sono i doni lasciati dai cittadini sotto l'albero del Comune e che l'Amministrazione ha distribuito attraverso le associazioni di solidarietà ai più bisognosi. Non avevo dubbi che in un momento difficile come questo la nostra comunità avrebbe risposto con così tanta partecipazione. Sono veramente felice, perché questo permetterà a tante persone di trascorrere un Natale un po' più sereno. Oltre alla raccolta, il Comune ha sostenuto l'iniziativa "I Lions & gli amici per Cagliari" con un piccolo contributo per aiutare, insieme ai doni e ai fondi raccolti dai Lions, le categorie e le persone in difficoltà. Grazie di cuore e Buon Natale a tutti".

Lo dice il sindaco Paolo Truzzu, accompagnando il suo pensiero con una foto-simbolo che ritrae il grande albero di Natale realizzato davanti al palazzo municipale di via Roma: questo è solo un piccolo esempio di tanti altri (moltiplicatisi a dismisura in città) delle iniziative di solidarietà che hanno caratterizzato questo periodo natalizio un po' particolare per chiunque