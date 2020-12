Mores. Salgono a 4 gli ospiti della casa di riposo ricoverati per Covid

Positivi anche due operatori, attesa per gli altri tamponi

Di: Giammaria Lavena

Altri due ospiti della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mores sono stati ricoverati in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Sono in totale quattro adesso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Positività al Covid anche per due operatori sanitari della struttura, in quarantena presso le proprie abitazioni. Si attendono ancora i risultati degli altri test, anche se alcuni ospiti manifestano già lievi sintomi della malattia.

Nella casa di riposo sono ospitati 19 anziani, supportati da 14 operatori.