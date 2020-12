Bel tempo agli sgoccioli, a Natale arrivano pioggia e qualche fiocco di neve

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di isolato rovescio, tendenzialmente nevose sopra i 1000 metri.

Temperature: minime in lieve o moderato calo, massime in sensibile calo.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest; forti lungo le Bocche di Bonifacio e le coste esposte.

Mari: mossi o molto mossi in mattinata con moto ondoso in rapido aumento in serata; fino a agitati sui settori occidentale e settentrionale. Possibili mareggiate sulle coste settentrionali e occidentali.