Il grande cuore dei masesi, raccolti tantissimi pacchi regalo per i bimbi e le famiglie in difficoltà

L’entusiasmo del sindaco Antonio Ena: “Tante belle iniziative per rendere più gioiose queste feste, grazie a tutte le persone che si sono mosse, alle associazioni, i volontari, dipendenti comunali, assessori e tantissimi cittadini”

Di: Alessandro Congia

L’emozione, la gioia, il grande cuore dei masesi ancora una volta batte ogni forma di tristezza e con grande positività, amore per chi soffre, riesce a non far affievolire la fiamma della speranza. C’è di più, molto di più in questo speciale Natale con la raccolta doni messa su dal Comune.

È terminata proprio ieri la giornata di raccolta dei pacchi regalo di Natale, “Tutti insieme per far la differenza”, promossa dall'Amministrazione Comunale di Elmas. Il grande cuore masese, oltre ogni aspettativa, si è messo a battere per far sentire ai bisognosi e ai bambini la vicinanza della Comunità, in un momento così delicato e particolare della nostra storia.

I pacchi sono stati consegnati in Comune presso l’Ufficio Politiche sociali che ha subito iniziato la distribuzione alle famiglie e ai bambini, con la consegna anche dei panettoni ai più piccoli, segno di vicinanza dell'Amministrazione. L'Amministrazione comunale, che collaborato fattivamente con la Associazione Turistica Pro Loco Elmas, la Cibiesse Elmas e gli scout del gruppo Elmas 1 Agesci, ringrazia i rispettivi presidenti - Roberto Sanna, Romina Pusceddu e Diego Marras - per l'instancabile lavoro svolto, tutti i volontari e le attività commerciali che hanno permesso con la loro disponibilità la raccolta dei doni. Un ringraziamento finale a tutti i cittadini, sensibili come sempre, alle iniziative solidali. Inutile ribadire che questo meraviglioso appuntamento ha riempito davvero l’animo di gioia di tutti: “Tante belle iniziative per rendere più gioiose queste feste, grazie a tutte le persone che si sono mosse, alle associazioni, i volontari, dipendenti comunali, assessori e tantissimi cittadini” – ha detto emozionato il sindaco, Antonio Ena.