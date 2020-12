Cagliari. Appicca incendio e danneggia quattro auto. Poi scappa a bordo di un taxi

Arrestato 26enne

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato per danneggiamento seguito da incendio, un 26enne di Decimomannu, disoccupato, che per motivi in corso di accertamento aveva appiccato alcuni incendi e di conseguenza danneggiato quattro auto.

Due vetture, Audi A1 e Peugeot 508, erano parcheggiata in piazza, la terza, una Fiat Idea, in via Temo e una Fiat Punto in viale Sant’Avendrace.

I militari, a seguito di minuziose ed immediate ricerche, sono riusciti a individuare il presunto responsabile che alla vista dei carabinieri sarebbe fuggito a bordo di un taxi, verosimilmente per raggiungere la sua residenza.

I militari hanno immediatamente bloccato il conducente del taxi, totalmente estraneo ai fatti, e arrestato il giovane.

Questa mattinata si terrà il processo con rito per direttissima. Intanto, sono in corso accertamenti per verificare se il giovane arrestato possa essere in qualche modo responsabile di eventi analoghi verificatisi di recente.