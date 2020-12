Grave lutto nel mondo dello spettacolo, morto per Covid Pasqualino Puligheddu

Artista e compositore noto e stimato da tutti, marito di Maria Luisa Congiu

Di: Redazione Sardegna Live

Un grave lutto colpisce il mondo della musica e delle tradizioni in Sardegna: si è spento a soli 49 anni, dopo aver lottato a lungo contro il male che attanaglia il periodo che stiamo vivendo, Pasqualino Puligheddu, il musicista e compositore nativo di Oliena e marito della cantante Maria Luisa Congiu, sposata 28 anni fa e dalla quale ha avuto quattro figli.

Era molto conosciuto e stimato in tutta la Sardegna e nei numerosi Circoli dei sardi che avevano ospitato la sua arte e le produzioni di successo a cui ha contributo accanto alla moglie sin dai tempi del Duo di Oliena, per poi sperimentare negli anni a seguire anche progetti innovativi e condivisi dal pubblico, ai quali si dedicava con passione e totale dedizione.

Nell’Audio - Bit Studio, lo spazio che inaugura al servizio della musica in Sardegna e che ospitava le sue passioni, sono nati tanti successi di Maria Luisa Congiu che portano anche la sua firma, si sono tenuti a battesimo giovani artisti come la cantante Michela Brundu per la quale Pasqualino ha prodotto nel 2009 il suo primo CD ‘Senza titolo’, e messo a fuoco intuizioni destinate alla vendita di migliaia di copie, come la fortunata serie di Sardinia Remix che lo ha visto coinvolto con il dj Gianluca Solinas.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, ha fatto rapidamente il giro di amici e conoscenti creando sgomento e incredulità in quanti apprezzavano le sue doti umane oltre al talento di un musicista che aveva tanto da dare.