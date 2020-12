Al Santissima Trinità lutto per Gigi Lobina, infermiere vittima del coronavirus

Da giorni ricoverato in rianimazione, aveva 57 anni. E' il primo infermiere sardo vittima del Covid

Di: Giammaria Lavena

A 57 anni si è spento Gigi Lobina, volto molto conosciuto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. E' il primo infermiere sardo vittima del coronavirus; dopo giorni di lotta ricoverato in rianimazione non ce l'ha fatta. Lacrime e dolore fra i colleghi, che piangono "un amico e una grande persona".

"Ciao Gigi, buon viaggio - scrive su Facebook il consigliere comunale di Cagliari Fabrizio Marcello, suo collega al nosocomio di Is Mirrionis -. Oggi il Santissima perde un vero infermiere. Ti ho conosciuto in Geriatria: tanti anni di turni, mai un lamento".

"Sarai il simbolo, per noi infermieri, di devozione al lavoro. Mai una parola di troppo, nonostante la stanchezza, le difficoltà. Anzi, hai sempre messo al centro il paziente. Onore per me e per l'esempio che rimane - conclude -. Per sempre nei nostri cuori".