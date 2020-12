Sestu. Paura in via Copernico: auto in fiamme nel garage di un'abitazione

Malore per una donna, svenuta per lo spavento. Sul posto 5 squadre dei Vigili del fuoco e il 118

Di: Redazione Sardegna Live

Paura questa mattina, intorno alle 13, in via Copernico, a Sestu: in fiamme un'auto parcheggiata in un garage. L'incendio si è sviluppato in pochi minuti lambendo il piano terra dell'abitazione.

Una donna è stata colta da malore ed è stata immediatamente soccorsa dai vicini di casa, prima che giungesse l'equipaggio del 118 con l'ambulanza.

Niente di grave fortunatamente per la signora, accompagnata comunque in ospedale per accertamenti. Sul posto impegnate nello spegnimento del rogo 5 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi: ancora non sono chiare le cause dello spaventoso rogo.